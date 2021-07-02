В Татарстане обнаружили разлив битума на площади 380 кв. метров

В Заинске инспекторы Минэкологии обнаружили разлив битума на почву на территории бывшего асфальтобетонного завода. Об этом рассказали в пресс-службе ведомства.

Загрязнение произошло из-за хранения отходов нефтепродуктов в котлованах. Общая площадь загрязнения составила 380 кв. м.

Специалисты провели отбор почвы. Ведомство сейчас намерено определить собственника участка.



В апреле в Бугульминском районе РТ обнаружили разлив нефтепродуктов. Вещество разлилось в 300 метрах от села Кудашево и в 100 метрах от реки Кудаш.

Ольга Плешкова