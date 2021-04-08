В Бугульминском районе РТ обнаружили разлив нефтепродуктов в 100 метрах от реки Кудаш
В Бугульминском районе РТ обнаружили разлив нефтепродуктов. Вещество разлилось в 300 метрах от села Кудашево и в 100 метрах от реки Кудаш.
«На территории действующей скважины, произошел аварийный прорыв технической жидкости с наличием нефтепродуктов из трубопровода», — сообщает пресс-служба Минэкологии Татарстана. Площадь загрязненной территории составила 310 кв. метров.
Попадания нефтепродуктов в реку Кудаш не выявлено. Специалисты Минэкологии РТ также отобрали пробы почвы с месте разлива жидкости.
Информация о разливе нефтепродуктов направлена в Волжско-Камское межрегиональное управление Росприроднадзора, так как предприятие, которому принадлежит скважина, подлежит федеральному государственному экологическому надзору.
Ранее в Альметьевском районе Татарстана около детского оздоровительного лагеря «Орленок» произошел аварийный разлив нефтепродуктов. Площадь загрязнения составила 640 кв. метров. Накануне в «Татнефти» сообщили, что в течение одного-двух дней планируют завершить очистку участка.
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