В Аксубаевском районе Татарстана завершили ремонт Кузайкино — Нурлат

В Татарстане по национальном проекту «Безопасные качественные дороги» завершили ремонт дороги Кузайкино — Нурлат в Аксубаевском районе. Об этом сообщили в пресс-службе Миндортранса Татарстана.

На участке от 65,2 до 67,2 км уложен верхний слой покрытия из щебеночно-мастичного асфальтобетона ЩМА-8. Также рабочие укрепили обочины по полтора метра с каждой стороны.

Дорога запроектирована по нормативам 4-й технической категории с 2 полосами движения и шириной проезжей части 7 м. Она связывает четыре муниципальных района Татарстана — Альметьевский, Аксубаевский, Черемшанский и Нурлатский. По этой дороге курсирует большегрузный транспорт нефтяных компаний, проходят межмуниципальные автобусные маршруты.

Вчера в Татарстане из-за ремонта дороги перекрыли участок трассы Чистополь — Нижнекамск.



Ольга Плешкова