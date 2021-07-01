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В Татарстане перекрыли участок трассы Чистополь — Нижнекамск

14:14, 01.07.2021
В Татарстане перекрыли участок трассы Чистополь — Нижнекамск
Фото: kzn.ru

В Татарстане из-за ремонта дороги перекрыли участок трассы Чистополь — Нижнекамск. Об этом сообщается на сайте администрации Нижнекамска.

Дорога перекрыта на участке км 61+173 — км 65+656. Неудобства связаны с выполнением плановых работ по устройству нижнего слоя асфальтобетонного покрытия.

Для объезда водителям советуют проезжать через Шереметьевку по дороге Камские Поляны — Шереметьевка. Водителей просят заранее продумывать свой маршрут

Вчера в Лениногорском районе РТ временно закрыли движение по дороге Кичуй — Кузьминовка.

Ольга Плешкова
ОбществоАвто Татарстан
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