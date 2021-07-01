Хуснуллин поручил в недельный срок направить в регионы 30 млрд рублей на ремонт дорог

Фото: Максим Платонов (архив)

Вице-премьер РФ Марат Хуснуллин поручил в течение одной недели довести в регионы 30 млрд рублей, выделенные правительством России на ремонт дорог. К работам необходимо приступить оперативно, отметил он.

Хуснуллин обратил внимание, что указанная сумма позволит в этом году отремонтировать 2 тыс. км автомобильных дорог в 84 регионах, сообщается на сайте правительства РФ. Поручение дано на заседании президиума правительственной комиссии по региональному развитию.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

О том, что кабмин России выделит 84 регионам 30 млрд рублей из резервного фонда, стало известно в конце июня. Как отметил премьер-министр РФ Михаил Мишустин финансирование осуществляется по предложению президента страны.



Татьяна Демина