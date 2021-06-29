Правительство России выделит 30 млрд рублей на ремонт дорог в регионах

Правительство России выделит 30 млрд рублей на ремонт 2 тысяч км дорог практически во всех регионах страны. Об этом сообщил премьер-министр Михаил Мишустин.

«По предложению президента правительство выделит дополнительные 30 млрд рублей на ремонт не менее 2 тыс. км автомобильных дорог в 84 регионах страны», — сказал Мишустин на очередном заседании кабмина.

В Казани на ремонт дорог в этом году потратят полмиллиарда рублей. Заказчиком выступает ГКУ «Главтатдортранс РТ». Ремонт планируется на протяженности 6,135 км в срок до 1 ноября текущего года. Источник финансирования — бюджет Татарстана.



Ольга Плешкова