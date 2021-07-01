В Казани с 5 июля ограничат движение по улице Маяковского
В Казани с 5 по 14 июля ограничат движение по улице Маяковского. Это связано с проведением строительных работ.
Для движения закроют участок дороги от дома 20 по улице Маяковского до пересечения с улицей Бутлерова, сообщается на сайте мэрии Казани.
Напомним, с 23 июня по 3 июля в Казани был закрыт проезд по улице Маяковского у дома 17 и в месте пересечения с улицей Бутлерова у дома 35.
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