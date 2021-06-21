В Казани ограничат движение по улице Маяковского с 23 июня

С 23 июня по 3 июля в Казани закроют проезд по улице Маяковского у дома №17 и в месте пересечения с улицей Бутлерова у дома №35. Распоряжение подписано в исполнительном комитете города.



Ограничения связаны с работами по прокладке газопровода к строящемуся жилому комплексу, сообщает мэрия города.

Фото: kzn.ru

Еще в Казани по ночам будут ограничивать движение по улице Карла Маркса. Временные неудобства связаны с проведением дорожных работ.

Маргарита Головатенко