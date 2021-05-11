В России может вырасти штраф за безбилетный проезд

Штрафы за безбилетный проезд в автомобильном и городском наземном электротранспорте могут повысить, сообщают «Известия».



В настоящее время, согласно Кодексу об административных правонарушениях (КоАП), штраф составляет 100 рублей, изменений со стороны регионов в этом вопросе не предусмотрено. С одной стороны, введенные 7 марта изменения в «Устав автомобильного транспорта и городского наземного электрического транспорта» позволяют устанавливать сумму штрафа. С другой — поправки не вступают в полную силу из-за нормы о штрафе в 100 рублей.

В связи с этим от Минтранса поступило предложение признать статьи КоАП недействительными, таким образом позволив регионам устанавливать меры ответственности самостоятельно.

Инициативу в профильном комитете нижней палаты поддержали, а вот во фракциях некоторые высказались против. Звучали опасения о том, что эта инициатива грозит злоупотреблениями. Штрафы могут стать источником наполнения бюджетов регионов, а власти будут заинтересованы в серьезных наказаниях нарушителей, считает зампред фракции ЛДПР Ярослав Нилов. Представитель КПРФ Николай Арефьев добавил, что транспортные компании за нарушения не наказывают. Зампред фракции «Справедливая Россия» Михаил Емельянов высказался за, считая, что регионы смогут справиться с задачей.

Фото: realnoevremya.ru

Маргарита Головатенко