Путин поприветствовал участников ралли «Шелковый путь» телеграммой

Президент России Владимир Путин направил приветственную телеграмму участникам, организаторам и зрителям международного ралли «Шелковый путь — 2021».

«Уверен, что нынешние соревнования, насыщенные яркими эмоциями и накалом честной, красивой борьбы, надолго запомнятся и спортсменам, и зрителям. И, конечно, в год столетия установления дипломатических отношений между Россией и Монголией они внесут значимый вклад в развитие многопланового конструктивного взаимодействия между нашими странами и народами», — подчеркнул президент.

По словам Путина, участников ожидает сложнейший маршрут, а саму программу соревнований назвал захватывающей и интересной. В таких условиях особую важность у спортсменов приобретает сила характера и взаимовыручка, считает президент.

В нынешнем сезоне «Шелковый путь» пройдет по территории России и Монголии. Старт гонки запланирован 1 июля в Омске, финиш состоится 11 июля в Улан-Баторе.

Напомним, сегодня состоится прямая линия с Владимиром Путиным. Начало трансляции — в 12.00 по мск.