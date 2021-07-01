Банк Казани дарит электросамокат для яркого лета

Короткий летний сезон не ждет: он стремительно открывает море возможностей и ярких впечатлений. Как вам такой план на лето: получить электросамокат в подарок и реализовать свою давнюю мечту?



Нравится? Тогда принимайте участие в конкурсе «А мы дарим САМОКАТ! Самокату каждый рад!» с 22.06.2021 г. до 30.07.2021 г.

Условия участия в конкурсе простые:

Оформите кредит в Банке Казани на сумму от 100 000 рублей в любом офисе.

Зарегистрируйтесь по ссылке до 30 июля 2021 года.

Ждите подведения итогов!

Подробнее об организаторе мероприятия, правилах его проведения, количестве призов или выигрышей по результатам конкурса, сроках, месте и порядке их получения можно узнать здесь.

Партнерский материал