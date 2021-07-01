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Экономика

Банк Казани дарит электросамокат для яркого лета

15:58, 01.07.2021

Короткий летний сезон не ждет: он стремительно открывает море возможностей и ярких впечатлений. Как вам такой план на лето: получить электросамокат в подарок и реализовать свою давнюю мечту?

Нравится? Тогда принимайте участие в конкурсе «А мы дарим САМОКАТ! Самокату каждый рад!» с 22.06.2021 г. до 30.07.2021 г.

Условия участия в конкурсе простые:

  • Оформите кредит в Банке Казани на сумму от 100 000 рублей в любом офисе.
  • Зарегистрируйтесь по ссылке до 30 июля 2021 года.
  • Ждите подведения итогов!

Подробнее об организаторе мероприятия, правилах его проведения, количестве призов или выигрышей по результатам конкурса, сроках, месте и порядке их получения можно узнать здесь.

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ЭкономикаБанки Татарстан
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