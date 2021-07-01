Медики зафиксировали ажиотаж в некоторых прививочных пунктах Нижнекамска

В некоторых прививочных пунктах Нижнекамска зафиксировали ажиотаж. Жителей города просят проявлять сдержанность, сообщается на сайте исполкома.

Ажиотаж отметили в прививочных пунктах в магазинах «Лента» и «Сити Молл». Каждый день в них обращаются от 70 до 100 человек.

«Эти точки были развернуты специально для тех, кто живет поблизости и кто работает и не успевает привиться днем в своей поликлинике. Если медики просят не занимать очередь и вы не успеваете привиться сегодня, то не стоит нервничать, есть еще несколько пунктов, где каждый может получить вакцину», — обратились к нижнекамцам медики.



В пятницу выездные бригады будут работать на рынке ТЦ «Сити Молл», ТЦ «ЭССЕН» и ТЦ «Лента». По субботам работают прививочные кабинеты в поликлиниках НЦРМБ. Для вакцинации при себе необходимо иметь паспорт, полис и СНИЛС.

В Татарстане на 1 июля от коронавируса вакцинировались 546 139 человек. Второй компонент вакцины получили 382 697 человек.



Ольга Плешкова