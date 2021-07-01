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В Татарстане от коронавируса вакцинировались 546 139 человек

12:10, 01.07.2021 Сюжет:  Все о коронавирусе / COVID-19
В Татарстане от коронавируса вакцинировались 546 139 человек
Фото: realnoevremya.ru

В Татарстане от коронавируса провакцинировано 546 139 человек. Прирост за сутки составил 13 245 человек, сообщили в региональном Минздраве.

Второй компонент вакцины получили 382 697 человек.

В Москве сегодня стартовала повторная вакцинация от коронавируса. Она проводится в 20 пунктах препаратами «Спутник V» и «Спутник Лайт». Процедура доступна для горожан, которым полгода назад ввели первый компонент прививки от инфекции.

Ольга Плешкова
ОбществоМедицина Татарстан
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