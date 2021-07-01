В Татарстане от коронавируса вакцинировались 546 139 человек

В Татарстане от коронавируса провакцинировано 546 139 человек. Прирост за сутки составил 13 245 человек, сообщили в региональном Минздраве.

Второй компонент вакцины получили 382 697 человек.

В Москве сегодня стартовала повторная вакцинация от коронавируса. Она проводится в 20 пунктах препаратами «Спутник V» и «Спутник Лайт». Процедура доступна для горожан, которым полгода назад ввели первый компонент прививки от инфекции.



Ольга Плешкова