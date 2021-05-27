В музей и Нацбиблиотеку РТ передали уникальное издание «Имена героев на карте России»

В казанский музей-мемориал Великой Отечественной войны и в Национальную библиотеку РТ передали уникальное издание «Имена героев на карте России». Его подготовил Росреестр Татарстана и Центр геодезии, картографии и инфраструктуры пространственных данных.

На страницах редкой книги повествуется о героях Великой Отечественной войны и героях-современниках, чьими именами названы различные географические объекты: горы, острова, бухты, хребты, мысы и т. д. В сборник вошли биографии 38 героев, среди них есть и уроженец Татарстана — Рустик Воронов из Лаишевского района.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

В 17 лет он добровольцем вступил в Красную армию. Его направили на Дальний Восток, где юноша принял участие в Японской войне, выполнял особые задания по освобождению Курильских островов. Его именем в 2018 году назвали мыс на острове в Охотском море.

Один экземпляр книги передали в библиотеку Лаишевского района, сообщает пресс-служба Управления Росреестра по РТ.

В начале мая Казань стала одним из остановочных пунктов участников автопробега «Брест — Иркутск — Брест». Они привезли в город капсулу с белорусской землей.

