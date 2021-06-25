Российский судья Карасев назначен на матч 1/8 финала Евро-2020 Нидерланды — Чехия

Бригада российских судей во главе с Сергеем Карасевым получила назначение на матч 1/8 финала чемпионата Европы — 2020 по футболу между сборными Нидерландов и Чехии. Об этом сообщает пресс-служба Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).

Помогать Карасеву обслуживать игру будут его ассистенты Игорь Демешко и Максим Гаврилин. За систему видеоповторов ответственным назначены англичане со Стюартом Аттуэллом.

Резервным арбитром матч начнет представительница Франции Стефани Фраппар, которая в декабре 2020 года стала первым судьей-женщиной, работавшей главным судьей на игре мужской Лиги чемпионов.

Фото: uefa.com

Встреча между Нидерландами и Чехией состоится 27 июня в Будапеште, начало — в 19.00 по мск.

Всего на Евро-2020 Карасев отработал два матча. Во втором туре он обслуживал команды Италии и Швейцарии (3:0), а в третьем — игру Германия — Венгрия (2:2). Также в его активе работа резервным арбитром на игре Австрия — Северная Македония (3:1) в стартовом туре Евро-2020.