В одну из татарстанских школ набирают рекордные 11 первых классов

В одну из школ в Зеленодольском районе в этом учебном году набирают 11 первых классов — это рекорд среди всех школ республики, сообщили в пресс-службе района.



Как отметил глава Зеленодольского района, мэр Зеленодольска Михаил Афанасьев, в городе школой-гигантом считается лицей №9 имени Пушкина, в сельских поселениях — лицей имени Карпова.

Всего по району подано 1 940 заявлений, в новом учебном году в первый класс пойдут более 2 тысяч детей.

Фото: realnoevremya.ru

В этом году Татарстан занял второе место в рейтинге эффективности участия в заключительном этапе Всероссийской олимпиады школьников в 2020—2021 годах, уступив первенство Москве.

Маргарита Головатенко