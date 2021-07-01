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В одну из татарстанских школ набирают рекордные 11 первых классов

11:58, 01.07.2021
В одну из татарстанских школ набирают рекордные 11 первых классов
Фото: realnoevremya.ru

В одну из школ в Зеленодольском районе в этом учебном году набирают 11 первых классов — это рекорд среди всех школ республики, сообщили в пресс-службе района.

Как отметил глава Зеленодольского района, мэр Зеленодольска Михаил Афанасьев, в городе школой-гигантом считается лицей №9 имени Пушкина, в сельских поселениях — лицей имени Карпова.

Всего по району подано 1 940 заявлений, в новом учебном году в первый класс пойдут более 2 тысяч детей.

Фото: realnoevremya.ru

В этом году Татарстан занял второе место в рейтинге эффективности участия в заключительном этапе Всероссийской олимпиады школьников в 2020—2021 годах, уступив первенство Москве.

Маргарита Головатенко
ОбществоОбразование Татарстан
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