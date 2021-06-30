Татарстан занял второе место по эффективности участия во Всероссийской олимпиаде школьников

Фото: Минобрнауки РТ

В этом году Татарстан занял второе место в рейтинге эффективности участия в заключительном этапе Всероссийской олимпиады школьников в 2020—2021 годах, уступив первенство Москве, сообщает Минобрнауки РТ.

У Татарстана 5,42 диплома на 100 тысяч человек по итогам этого года, тогда как годом ранее было 3,8 диплома. Показатель столицы в 2021 году составил 10,64. За Татарстаном следуют Санкт-Петербург (4,94), Мордовия (4,49), Удмуртия (4,08) и Московская область (2,37). Эффективность определяется количеством дипломов на 100 тысяч человек.

Фото: realnoevremya.ru

В общем финальном зачете заключительного этапа Всероссийской олимпиады школьников республика сохранила третье место после Москвы и Санкт-Петербурга.

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Маргарита Головатенко