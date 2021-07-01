Путин подписал закон о введении института типовых проектов в Градостроительный кодекс
Президент России Владимир Путин подписал закон о введении в Градостроительный кодекс института типовых проектов. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.
Закон предлагает исключить из ГК институт экономически эффективной проектной документации повторного использования и развить институт типового проектирования. Типовая проектная документация должна стать единой «составной частью единого государственного реестра заключений экспертизы проектной документации объектов капитального строительства», пишет «РИА Новости».
Отбирать типовую проектную документацию будет Минстрой России. Применение типовых проектов будет добровольным. Новые нормы призваны ускорить темпы строительства.
Сегодня по поручению президента России Владимира Путина правительство РФ продлило до 1 июля 2022 года льготную ипотечную программу и расширило условия программы «Семейная ипотека».
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