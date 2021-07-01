Правительство России продлило программу льготной ипотеки

По поручению президента России Владимира Путина правительство РФ продлило до 1 июля 2022 года льготную ипотечную программу и расширило условия программы «Семейная ипотека». Распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин.



Так, в рамках программы «Льготная ипотека» с 2 июля граждане могут приобрести жилье в новостройке по ставке до 7% годовых. Максимальная сумма кредита для всех регионов — 3 млн рублей, а первоначальный взнос должен составлять не менее 15% от общей стоимости приобретаемого жилья. Государство возместит разницу между льготной ставкой и рыночной банкам.

Теперь в программе могут участвовать семьи с одним ребенком. По льготной ставке можно получить кредиты до 6% годовых на покупку жилья или строительство частного дома. Сумма будет зависеть от региона проживания, сообщает RT.

Фото: realnoevremya.ru

Путин 27 июня поручил продлить действие программы льготной ипотеки до 1 июля 2022 года.



Маргарита Головатенко