В Татарстане не исключают появление прямого эфира в работе Минниханова после рекомендации Путина

Президент России Владимир Путин рекомендовал руководителям регионов проводить прямые эфиры в том году. В этом году не исключают, что они снова появятся. Об этом заявила руководитель пресс-службы президента Татарстана Лилия Галимова.

«Формат востребованный, и мы не исключаем, что в плане президента в этом году такое мероприятие появится», — сказала она.

Также Галимова отметила, что президент Татарстана всегда находится в районах и общается лично — у него немного другой формат работы.

В 2020 году ежегодная пресс-конференция президента Татарстана Рустама Минниханова прошла в необычном формате: вместо Дома правительства республики местом встречи со СМИ президент выбрал новое здание Национальной библиотеки, а всю конференцию транслировали в онлайн-режиме.