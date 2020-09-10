Прямая линия с Миннихановым: «20 лет назад можно ли было написать руководителю республики свои мысли?»

Фото: скриншот видео

«У соцсетей много положительного, достаточно много негативного»

Онлайн-трансляцию, приуроченную к празднованию 100-летия ТАССР, президент Татарстана Рустам Минниханов провел у стен бывшего Национального культурного центра Казани, а теперь здания Нацбиблиотеки республики. Символично, что это как раз один из объектов, реконструированных ко дню образования республики.

— Понятно, объект в советское время был построен, задачи у него были другие. Сейчас он будет служить как национальная библиотека. Очень удобно, стоянка, которая была построена Группой компаний ТАИФ, набережная. Людям очень удобно будет сюда приходить.

Всего на онлайн поступило более трех тысяч вопросов — Минниханов ответил на наиболее часто встречающиеся. Впрочем, действующий президент заявил, что каждый из вопросов будет так или иначе проработан. Кроме того, отдельно отмечались вопросы от татароязычной аудитории, которые задавали из студии телеканала ТНВ.

Фото Максима Платонова

Очень удобно, стоянка, которая была построена Группой компаний ТАИФ, набережная. Людям очень удобно будет сюда приходить

Первый вопрос коснулся как раз самих социальных сетей: как президент Татарстана оценивает их влияние?

— Мир меняется очень быстро. В недалеком прошлом никто даже не предполагал, что социальные сети будут иметь такую мощь, такую возможность. У соцсетей много положительного, достаточно много негативного. Но всегда надо использовать что-то полезное.

Минниханов напомнил, что он и сам активный пользователь соцсетей, у него очень много подписчиков (более полумиллиона). Как рассказал президент, в его «Инстаграм» поступает масса сообщений, в том числе и критических, для отработки этих вопросов у Минниханова есть помощники.

— Есть прямой контакт. 20 лет назад можно ли было написать руководителю республики какие-то свои мысли? Сейчас, пожалуйста, доступ есть, пишут. Я считаю, что это положительная новация, которую можно использовать.

Как напомнил президент Татарстана, в соцсетях также проводили встречи с гражданами руководящие лица республики в период активной фазы пандемии коронавируса.

Фото Ильи Репина

«Та форма самоизоляции — сейчас можно рассуждать, что она была чрезмерной»

Минниханов подробно оценил и действия всех уровней власти республики в ходе этой пандемии. Он напомнил, что сама пандемия стала шоком для любых органов власти — но Татарстан смог быстро адаптироваться.

— Если взять конец марта, была информация о Китае, потом Европа, потом пришло к нам. Мы были вообще очень беспомощны, не знали, что делать, как делать. Та форма самоизоляции — сейчас можно рассуждать, что она была чрезмерной. Но представьте, медицина была к этому не готова. Мы не знали, чем и как лечить. Аппараты ИВЛ были не везде. Нам необходимо было перепрофилировать больницы, оснастить всем медицинский персонал. Но за короткое время мы сумели все это понять, изучить. Экономика заработала. В принципе, у нас 90% предприятий работало, — заявил Минниханов.

Ответил президент и на постоянно звучащий вопрос о «второй волне» коронавируса — глава РТ заявил, что сейчас система здравоохранения республики готова к тому, чтобы никакой второй волны не допустить.

— Мы теперь знаем, как с этим бороться, как себя вести. У нас всегда в кармане маска, есть перчатки, или руки обрабатываем. Соблюдаем дистанцию. Сейчас 26—28 человек выявляется, но тяжелых форм мало. […] Это достигается в том числе работой Роспотребнадзора и правоохранительных органов. 300—350 протоколов в день! Кажется, что проверяющие ищут изъяны, но они приводят нас в чувство.

Минниханов поделился мнением о том, что самоизоляцию можно было снять пораньше, а также пораньше вернуть детей в школы. «Опыт дежурных групп в детских садах показывает, что никаких проблем мы не видели. И летний отдых — 50—60 тысяч детей полноценно отдохнули, и никаких проблем не было».

Минниханов поделился мнением о том, что самоизоляцию можно было снять пораньше, а также пораньше вернуть детей в школы. Фото Максима Платонова

— 20 сентября никто не уйдет на самоизоляцию? — спросил ведущий трансляции

— А кто так сказал?

— В интернете пишут…

— Я не вижу, чтобы в Татарстане при такой мощной системе здравоохранения, при мощной системе Роспотребнадзора, при активной поддержке здравоохранения, мощной работе глав наших. Когда мы спрашиваем, кто заболел, они поименно все знают! Мне вечером Патяшина докладывает поименно, кто, откуда. При такой работе никакой второй волны быть не должно. Но расслабляться не нужно, — заявил президент.

Минниханов добавил, что любая новая волна коронавируса могла бы стать практически «смертью для экономики». Кроме того, ограничительные меры также могут принести определенный пагубный эффект — по словам президента, невозможность оказывать плановую медицинскую помощь во время действия этих ограничений привела к росту смертности в июне — июле на территории Татарстана.

К слову, Минниханов рассказал, что несколько человек из числа коллег и друзей, «у которых есть доступ», уже воспользовались вакциной от коронавируса. На вопрос о том, вакцинировался ли сам глава республики, он ответил, что у него «нет пока таких ходов».

Когда вакцина поступит в республику для массового использования, первыми ее получат врачи и учителя, но, как заверил президент, вакцинация будет проводиться исключительно на добровольной основе.

Когда вакцина поступит в республику для массового использования, первыми ее получат врачи и учителя. Фото mos.ru

О пользе диспансеризации и скандинавской ходьбы

Самым большим недостатком в системе здравоохранения республики Минниханов назвал ситуацию в звене первичной медицинской помощи. Однако и этот недостаток планомерно устраняется.

— За последние 5—6 лет построили более 500 ФАПов, провели ремонт ФАПов, которые в этом нуждались. Провели капитальный ремонт, привели в порядок все поликлиники. Но ФАП есть ФАП. Он может укол делать. Но должна быть более глубокая диагностика. Жители республики должны проходить диспансеризацию.

Минниханов добавил, что Татарстан также заказал передвижные поликлиники, которые прикреплены к ведущим медцентрам. Работа этих передвижных поликлиник должна охватить всю республику. Каждый десятый прошедший диспансеризацию получает новую информацию о своем здоровье.

В ходе разговора о здоровье вспомнили, что недавно Минниханов в ходе визита в Зеленодольск встретился с женщинами, занимавшимися скандинавской ходьбой. Пользователей соцсетей заинтересовало отношение президента к спорту и конкретно к ходьбе с палками.

— Моя жена на отдыхе любит с палками ходить. Мой старший брат очень спортивный. Когда я был на отдыхе в Крыму, там же большие подъемы, я попросил палки. Ходьба с палками скорости добавляет, и все подъемы очень легко проходить. Когда я здесь, в Казани — живу недалеко от работы, я утром беру палки и с большим комфортом хожу. Я всем советую попробовать эту ходьбу. Я подтверждаю, что я тоже поклонник ходьбы. В парке Горького ходят, мой старший брат каждое утро ходит там.

Ну и каждый человек, если режим не будет соблюдать, правильно питаться… У нас прекрасный фитнес, бассейны. Я стараюсь полчаса плавать, ели время есть. И другие виды, очень хороший спорт у нас. Гольф, если 18 лунок пройдешь, это 10 километров. Мы еще планируем построить поля для гольфа, чтобы люди занимались. Это спорт, не связанный с возрастом, со спортивными данными, — рассказал Минниханов.

Президент подробно рассказал о масштабах программ по благоустройству республики — он отметил, что и сейчас есть планы по созданию новых общественных пространств, но сконцентрироваться нужно именно на вопросе ремонта дворов. Фото Ильи Репина

«Самая большая проблема — это двор. Каждый человек его утром проходит»

Татароязычный блогер Ильшат Вакказов попросил президента рассказать поподробнее про программу «Наш двор» — в частности, когда отремонтируют двор у его дома (а еще попросил президента зарепостить его запись у себя в «Инстаграме»).

— Этот вопрос сложный для решения. В Татарстане 11 тысяч дворов, подобных этому. Из них 2—2,5 тыс. обустроили в последние годы. 6 775 вроде бы дворов за 5 лет постараемся сделать. Заверяю вас, когда мы придем в ваш двор, уже расписано. Отремонтируем, — ответил Минниханов на татарском.

Далее президент подробно рассказал о масштабах программ по благоустройству республики — он отметил, что и сейчас есть планы по созданию новых общественных пространств, но сконцентрироваться нужно именно на вопросе ремонта дворов.

— Думаю, эта тема не закрыта, но самая большая проблема — это двор. Каждый человек его утром проходит. Огромное количество людей — у них кроме двора идти некуда, да, может быть, и не нужно. Важно сделать комфортным двор для всех, чтобы был какой-нибудь угол. Мы дворы приводим в порядок, встречаемся с людьми. Наталия Львовна, у нее команда «Арт-десант», молодых подготовленных татарстанцев, сегодня наш арт-десант — он мирового уровня.

Минниханов заметил, что у казанских жилых комплексов также должна быть инфраструктура — не только дороги, школы и детские сады, но и расположенные рядом рабочие места.

— Регион, какой бы он богатый ни был, он сам не способен решить эту задачу. Школа, садик, поликлиника — это минимум. Вопросы электроэнергии и дорог тоже должны быть решены. На квадратный метр 8—10 рублей — это очень много. Повесить это на жильцов — это очень дорого. […] Мы сейчас видим свои ошибки. Царево, другие, они едут сюда, потому что там работы нет. Надо площадки, индустриальные парки, технопарки, создавать рядом с жилыми комплексами, чтобы там создавать рабочие места.

Фото mendeleevskyi.ru

Мы в Челнах открыли татарский театр, Это целый комплекс, и танцы, и творчество

Жительница Набережных Челнов Галина Евгеньевна обратилась к Минниханову по видео — она попросила его сделать так, чтобы «Набережные Челны стали такие же, как Казань», а еще решить проблемы с досугом для пожилых людей.

— Спасибо за вопрос и за высокую оценку нашей столицы. Должен сказать, что мы в Челнах открыли татарский театр, Это целый комплекс, и танцы, и творчество, и все остальное. Я услышал этот вопрос, обязательно тему поручу и с мэром переговорю. У нас очень много библиотек, общественных пространств, где мы можем это организовать. В Казани — дворец культуры им. Ленина, КЦ «Московский», КЦ «Сайдаш», дворцы культуры в Дербышках, в Юдино — все они должны работать на эти задачи. Мы татарский театр делали, будем делать русский театр. Сегодня ремонтируем клубы. Везде нам надо учесть интересы не только подрастающего поколения, но и создать условия для взрослого населения, — ответил Минниханов.

«Если мы только будем строить парки и скверы, а экономики не будет, то это ненадолго»

Минниханов отметил, что подобные инфраструктурные проекты не были бы возможны, не будь у Татарстана сильной экономики, локомотивы которой — нефтегазовый и нефтехимический комплексы, энергетика, строительство и АПК.

— Если человек не будет видеть, что у него будет хорошее образование, и после этого он не найдет себе доступную работу, он уедет. Мало создавать комфортную среду, если не будет работы. […] Если мы только будем строить парки и скверы, а экономики не будет, то это ненадолго.

Минниханов отметил, что подобные инфраструктурные проекты не были бы возможны, не будь у Татарстана сильной экономики, локомотивы которой — нефтегазовый и нефтехимический комплексы. Фото Рината Назметдинова

Отдельно Минниханов рассказал об успехах конкретных предприятий — например, из сферы нефтепереработки.

— Сегодня мощности татарстанских нефтепереработчиков — ТАИФ-НК и ТАНЕКО — это 22—23 млн тонн нефти. Сейчас ТАИФ НК завершает комплекс по переработке тяжелых остатков. Это выход светлых фракций практически абсолютный. Такие проекты инвестиционно затратные, но высокомаржинальны. «Казаньоргсинтез» — новые печи, современная экономика. «Нижнекамскнефтехим» — крупнейший производитель каучуков. Много таких проектов.

Также Минниханов прокомментировал и состояние нефтедобывающей промышленности — в свете ситуации с низкими ценами на нефть и прогнозов о том, чем она может закончиться.

— Нефти у нас очень много, разных форм. Та нефть, которая по 500—1000 тонн в день фонтанировала, нет. Средний дебет скважин — 3,8—3,9 тонны. Но в этом режиме мы уже 20 лет работаем, и извлекаемые запасы — около миллиарда [тонн]. Но у нас огромное количество битумов. Нефтяная промышленность была и останется. Те месторождения, которые были нерентабельны, — у нас есть технологии. Сегодня в этом направлении очень много делается. Но мы все-таки нацелены не нефть продавать, а использовать ее как нефтехимическое сырье. Перерабатывать ее в продукты нефтехимии, полимеры, каучуки, и будем зарабатывать на ней, — рассказал Минниханов.

Фото Романа Хасаева

Советы туристам

Татарская актриса Рузана Хабибуллина спросила Минниханова, куда бы он посоветовал сводить приехавших в республику гостей.

— Вначале я бы их вкусно угостил. В Татарстане много мест, которые надо показать. В Казани это кремль, Казанка, Кабан, мечети, церкви... Свияжск, Болгар. Есть куда поехать. Но они могут дорого обойтись. У нас есть программа «1001 удовольствие». Там вам обойдется дешевле, — ответил президент, после чего подробно рассказал о развитии туризма в регионе.

— У нас все есть, Волга, Кама, Вятка, озера, леса. Когда приезжают к нам из арабских стран — они там неделю побыли, дальше уже невозможно [уехать]. Они так говорят: «Вы так хорошо живете, у вас столько воды, столько зелени». Надо сделать немножко фокус на том, что у нас сервиса не хватает. Надо чтобы человек перемещался, логистика была, питание, и это было бы доступно.

Отдельно Минниханов напомнил о возрождении таких знаковых (в том числе и для туристов) мест, как Болгар и Свияжск.

— Это конечно наше и наших предшественников упущение, что в таком состоянии был Болгар и Свияжск. Слова благодарности Минтимеру Шариповичу [Шаймиеву], он, закончив работу на посту президента, сказал: «Я буду заниматься этими объектами». И буквально за 10 лет мы создали уникальные, мирового уровня туристические центры.

Фото Максима Платонова

Сегодня Свияжск и Болгар вошли в список ЮНЕСКО, наряду с Казанским кремлем. А сам Минтимер Шаймиев является специальным посланником ЮНЕСКО по укреплению межкультурного диалога, напомнил Минниханов.

Президент также рассказал о состоянии проекта по строительству соборной мечети в Казани. Судя по словам главы республики, такая мечеть может появиться к празднованию 1100-летия со дня принятия ислама в Волжской Булгарии, то есть в 2022 году

— Соборная мечеть должна вмещать порядка 10 тысяч человек. Мы должны определиться с местом, администрация города занимается этим, ДУМ (Духовное управление мусульман, — прим. ред.) подключено. После того как мы определимся с местом, к дате 1100-летия принятия ислама надо поторопиться немножко, мы проведем международный конкурс на создание проекта.

Вопросы экологии

Житель Нижнекамска Никита Якомаскин спросил Минниханова о том, какие меры будут приниматься в его городе по улучшению экологии. Президент отметил, что все новые проекты, реализуемые в Нижнекамске, соответствуют последним мировым стандартам в области охраны природы.

— Вы можете поехать на ТАНЕКО, вы даже запаха не почувствуете. Также программа идет по реконструкции ТАИФ-НК. Есть еще старые производства, которые мы модернизируем. Но должен отметить большую работу группы компаний «ТАИФ» в части очистных сооружений. Ведь там был запах. Все эти вопросы они решили, большие инвестиции. Плюс они проложили сложный коллектор, до 14 метров глубиной. Поэтому вопрос экологии в Нижнекамске был, и он остается. Мы там усиливаем систему контроля. И сами предприятия понимают, что в современных условиях есть вызовы.

Фото Рината Назметдинова

Должен отметить большую работу Группы компаний ТАИФ в части очистных сооружений. Ведь там был запах. Все эти вопросы они решили

Также поднимался вопрос об иловых полях в Казани и ситуации с мусором в городе.

— Сортировка, большое количество вторсырья идет на дальнейшую переработку, а к остальному мы должны применить термический метод для выработки энергии. Такой проект начался в Казани, по-разному обсуждали. Есть опыт Японии, я посмотрел 21 завод в Токио. Очень дорогие проекты за счет мощной системы очистки. И мы этим путем тоже пойдем

Обо всем остальном

Минниханов также ответил на вопрос молодого татарстанского предпринимателя о том, куда вложить деньги в условиях роста валют.



— Вы молодые, деньги — на стройку дома, пусть будет удобно. Во-вторых, учитесь. На дом, учебу и семью. Они никуда не денутся, это ваш капитал и ваше будущее. Смотрите в этом направлении, — посоветовал президент.

Также глава Татарстана выступил в поддержку развития технологий беспилотных автомобилей и заверил жителей республики — даже в условиях повсеместной роботизации они без работы не останутся.

— Машина делает меньше ошибок, чем человек. Есть некие алгоритмы, которые железобетонно будут выполняться. Робот не устает, не отвлекается, не кушает, по телефону не говорит. Сегодня самолет в ручном режиме взлетает и садится, хотя есть уже и технологи и взлета и посадки.

Есть разработки на КАМАЗе, есть в Иннополисе очень большая работа, есть «Яндекс.Такси», я на нем ездил. Это будущее. Но без человека это все равно не будет, он будет обслуживать машину, готовить. Не надо переживать. Все будет нормально. Человек быстро привыкает и адаптируется. Все равно без человека это все работать не будет. Да, надо, чтобы человек больше отдыхал, занимался спортом. Но убежден, никакой опасности нет. Надо будет — можно переучиться на другую специальность, — заверил президент.

Фото Рината Назметдинова

В завершение Минниханов еще раз поздравил жителей республики со 100-летием ТАССР и отметил, что в Татарстане еще многое предстоит сделать и на достигнутом останавливаться не следует.

— Никогда не должен быть удовлетворен своей работой. Я знаю, что у нас еще много недостатков, достаточно много непрофессиональных управленцев, убыточных предприятий. Всем этим надо заниматься. [...] Мы должны немножко переформатироваться и сделать все другим.

Александр Артемьев