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В Москве на маршруты вышли первые электробусы КАМАЗа столичной сборки

07:55, 01.07.2021
В Москве на маршруты вышли первые электробусы КАМАЗа столичной сборки
Фото: kamaz.ru

Собранные на территории Сокольнического вагоноремонтно-строительного завода в Москве электробусы КАМАЗ-6282 вышли на маршрут т47, сообщает пресс-служба автогиганта.

Электробусы начали ездить по маршруту от Бескудниковского района на севере столицы до Садового кольца. Их собрали и поставили в столицу в рамках четвертого контракта с «Мосгортрансом».

По словам заместителя мэра Москвы по вопросам транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максима Ликсутова, организация сбора транспорта в Москве была верным решением, поскольку это «значительно упрощает процесс обслуживания и адаптации инновационного транспорта под запросы пассажиров и города».

Фото: rostec.ru

Электробусы КАМАЗа производятся на его дочернем предприятии — НЕФАЗе в Башкирии. 27 апреля КАМАЗ открыл Центр по производству электробусов в Москве. Производственная площадка расположилась на территории Сокольнического вагоноремонтно-строительного завода (СВАРЗ). На первом этапе будет работать сборочная линия. Она рассчитана на производство 500 электробусов в год. Уже на втором этапе после реконструкции дополнительного производственного корпуса площадью около 3 тыс. кв. м можно будет собирать еще около 200 электробусов ежегодно. Рассчитывается, что СВАРЗ сможет выпускать до 700 электробусов в год.

Маргарита Головатенко
Общество Татарстан
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