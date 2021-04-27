КАМАЗ открыл Центр по производству электробусов в Москве

27 апреля, во вторник, КАМАЗ открыл Центр по производству электробусов в Москве. Производственная площадка расположилась на территории Сокольнического вагоноремонтно-строительного завода (СВАРЗ), сообщил в своем блоге мэр Москвы Сергей Собянин.



На первом этапе будет работать сборочная линия. Она рассчитана на производство 500 электробусов в год. Уже на втором этапе после реконструкции дополнительного производственного корпуса площадью около 3 тыс. кв. м можно будет собирать еще около 200 электробусов ежегодно, а также обслуживать технику. Рассчитывается, что СВАРЗ сможет выпускать до 700 электробусов в год.

Сейчас на заводе собрали уже 11 тестовых электробусов, пять из которых полностью прошли обкатку и тест на герметичность. Их пустят на улицы Москвы уже в мае.

Собянин объяснил выгоду завода для города: это снижение стоимости производства электробусов и повышение качества обслуживания, а еще возможность адаптации продукции под потребности пассажиров столицы. Также завод позволяет создать рабочие места.

Фото: sobyanin.ru

В марте в Москве тестировали электробус-«гармошку» на самых загруженных маршрутах. Такой электробус вмещает в себя 135 пассажиров, имеет 48 сидячих мест.

Маргарита Головатенко