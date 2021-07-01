Патриарх Кирилл благословил усилить контроль за соблюдением «ковидных» мер в храмах Москвы

Фото: Ринат Назметдинов (архив)

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл благословил всем настоятелям московских храмов и подворий, игуменам и игумениям ставропигиальных монастырей усилить контроль за соблюдением в храмах и обителях столицы мер по борьбе с распространением коронавируса.

В частности, священнослужителям при близком контакте с прихожанами и посетителями храмов необходимо носить маску, говорится в сообщении на сайте Московской городской епархии. Управление Московской патриархии намерено проводить выборочные проверки соблюдения предписаний.

Решение принято с ростом новых случаев заражения коронавирусом в Москве. «Ухудшение эпидемической обстановки мы видим и среди московского духовенства и прихожан», — отмечается на сайте Московской городской епархии.

По последним данным, в России с начала пандемии COVID-19 заразились 5 514 599 человек. Во многих регионах и в целом по стране отмечается рост новых случаев заражения, на фоне чего отельные регионы начали усиливать меры по борьбе с распространением вируса, в том числе вводить обязательную вакцинацию отдельных категорий граждан.

Татьяна Демина