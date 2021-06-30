В России зафиксировали новый антирекорд по смертности от COVID-19 за сутки, число выздоровевших достигло 5 млн

За минувшие сутки в России зарегистрировали 21 042 новых случая коронавируса, общее число заболевших достигло 5 514 599. Об этом сообщает оперштаб.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Выздоровели за минувшие сутки 16 356 пациентов с коронавирусом. За весь период пандемии выздоровели 5 000 393 человека. Умерли 669 человек за сутки, это новый антирекорд, всего COVID-19 унес жизни 135 214 россиян. Предыдущий был зафиксирован накануне — 652 умерших.

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Татьяна Леухина