Росстат: в России уровень безработицы в мае снизился до 4,9%

Фото: Максим Платонов (архив)

В России в мае этого года уровень безработицы среди граждан в возрасте 15 лет и старше сократился до 4,9%. В апреле 2021 года он составлял 5,2%, пишет «Интерфакс» со ссылкой на данные Росстата.

Общая численность безработных россиян в прошлом месяце уменьшилась на 213 тыс. человек по сравнению с апрелем, до 3 млн 685 тысяч.

Сегодня на прямой линии президент РФ Владимир Путин сообщил, что в стране за пандемийный период выросла безработица: «раньше 4,6—4,7% было, в какой-то момент подрос уровень до шести с лишним процентов, сейчас где-то 5,9% — спускается потихонечку».



Отметим, по данным Минтруда РФ на 15 июня, численность безработных граждан, зарегистрированных в органах службы занятости, составила 1 292,21 тысячи человек.



Татьяна Демина