В России зарегистрировано более 1,2 млн безработных

Фото: Максим Платонов

Число зарегистрированных безработных в России составляет 1,292 млн человек. Это следует из данных Минтруда. Об этом сообщает «РИА Новости».

«По состоянию на 15 июня 2021 года численность безработных граждан, зарегистрированных в органах службы занятости, составила 1 292,21 тысячи человек, количество вакансий, заявленных работодателями в органы службы занятости, составило 2 134,25 тысячи единиц», — говорится в документе.

В Татарстане по состоянию на 16 июня в республике в органах службы занятости зарегистрированы 20 964 нетрудоустроенных гражданина.

Алексей Нечаев