Путин заявил, что уровень безработицы в России достигает 5,9%

В России уровень безработицы вырос до 5,9%. Перед правительством стоит задача выйти на докризисный уровень, заявил президент РФ Владимир Путин во время прямой линии, отвечая на вопрос жительницы Тюменской области.

— У нас за пандемийный период выросла безработица, раньше 4,6—4,7% было, в какой-то момент подрос уровень до 6 с лишним процентов, сейчас где-то 5,9% — спускается потихонечку. Перед правительством стоит задача выйти на докризисный уровень. Тенденция наметилась, и надо ее сохранить.

Женщина пожаловалась, что в течение длительного времени не может найти работу. Путин отметил, это печально, но это не связано напрямую с пандемией коронавируса: «И Тюменская область, конечно, должна заняться этим поподробнее. Я надеюсь, губернатор слышит нас».

«Реальное время» ведет текстовую трансляцию восемнадцатой прямой линии Владимира Путина.