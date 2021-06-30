Экс-замглавы Минстроя Татарстана назначили заместителем министра науки и высшего образования России

Новым заместителем министра науки и высшего образования России стал выходец из Татарстана, экс-заместитель министра строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства РТ Айрат Гатиятов. Соответствующее распоряжение 30 июня подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин, сообщается в telegram-канале Минобранауки.

Гатиятов перешел в ведомство еще в 2019 году. Тогда его назначили директором Департамента развития имущественного комплекса и бюджетных инвестиций Минобранауки РФ.

Должность заместителя министра строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Татарстана Гатиятов покинул по собственному желанию в июне 2019-го. Этот пост он занимал со 2 октября 2015 года.



Татьяна Демина