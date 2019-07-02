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Айрат Гатиятов покинул пост замглавы Минстроя РТ

14:39, 02.07.2019
Айрат Гатиятов покинул пост замглавы Минстроя РТ
Фото: minstroy.tatarstan.ru

Премьер-министр РТ Алексей Песошин подписал постановление об освобождении от должности заместителя министра строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства РТ Айрата Гатиятова.

Он покинул пост с 28 июня по собственному желанию, следует из документа, опубликованного на официальном портале правовой информации РТ.

Гатиятов занимал пост замглавы Минстроя РТ со 2 октября 2015 года.

Напомним, что ранее Песошин освободил от должности первого заместителя министра информатизации и связи Татарстана Дмитрия Вандюкова.

ОбществоВласть Татарстан
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