Айрат Гатиятов покинул пост замглавы Минстроя РТ
Премьер-министр РТ Алексей Песошин подписал постановление об освобождении от должности заместителя министра строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства РТ Айрата Гатиятова.
Он покинул пост с 28 июня по собственному желанию, следует из документа, опубликованного на официальном портале правовой информации РТ.
Гатиятов занимал пост замглавы Минстроя РТ со 2 октября 2015 года.
Напомним, что ранее Песошин освободил от должности первого заместителя министра информатизации и связи Татарстана Дмитрия Вандюкова.ОбществоВласть Татарстан
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым