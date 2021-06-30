В Казани третий день подряд выявляют повышенную концентрацию вредных веществ в воздухе

Фото: Анна Сейтумерова (архив)

В Казани третий день подряд выявляют превышение предельно допустимой концентрации вредных веществ в воздухе, следует из данных мониторинга на сайте Гидрометцентра РТ. Три станции выявили повышенный уровень формальдегида, одна — аммиака.

ПНЗ №4, расположенный на Горьковском шоссе, 2, зарегистрировал превышение ПДК формальдегида — 0,081 мг/куб. метр при допустимой норме в 0,05 мг/куб. метр. Эта же станция зафиксировала повышенный уровень аммиака — 0,31 мг/куб. метр при норме в 0,2 мг/куб. метр.

скриншот

ПНЗ №6 на улице Степана Халтурина, 10 выявил формальдегид на уровне 0,078 мг/куб. метр, ПНЗ №7 на ул. Декабристов, 183 — 0,102 мг/куб. метр.

скриншот

скриншот

Данные представлены за период наблюдения с 13.00 29 июня по 07.00 30 июня.

Накануне в Казани пять станций мониторинга выявили повышенный уровень формальдегида, одна — оксида углерода. По данным на понедельник, 28 июня, пять ПНЗ зарегистрировали превышение ПДК формальдегида, одна — аммиака.

Татьяна Демина