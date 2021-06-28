В Казани вновь выявили повышенную концентрацию вредных веществ в воздухе

Фото: Анна Сейтумерова (архив)

В Казани вновь выявили превышение предельно допустимой концентрации вредных веществ воздухе, следует из данных мониторинга на сайте Гидрометцентра РТ. Пять станций выявили повышенный уровень формальдегида, одна — аммиака.

ПНЗ №4, расположенный на Горьковское шоссе, 2, зафиксировал формальдегид на уровне 0,076 мг/куб. метр при допустимой норме в 0,05 мг/куб. метр. Концентрация аммиака составила 0,24 мг/куб. метр при планке в 0,2 мг/куб. метр.

Станция мониторинга №5 на улице Татарстан, 72, зарегистрировала формальдегид на уровне 0,051 мг/куб. метр.

На ПНЗ №6 на ул. Степана Халтурина, 10, формальдегид оказался превышен на 0,014 мг/куб. метр.

Станция мониторинга №7 на улице Декабристов, 183, зарегистрировала формальдегид 0,125 мг/куб. метр.

На ПНЗ №15 на улице Дубравной формальдегид зафиксирован на уровне 0,071 мг/куб. метр при допустимой норме в 0,05 мг/куб. метр.

Данные представлены за период наблюдения с 13.00 25 июня по 07.00 28 июня.

В Минэкологии Татарстана объясняют повышенную концентрацию вредных веществ в воздухе несколькими факторами: большое количество автомобилей, непосредственная близость постов наблюдения к городской инфраструктуре, установившаяся жара и почти полное отсутствие ветра, который рассеивал бы то, что выделяют машины и промышленные объекты. Подробнее — в материале «Реального времени».



Татьяна Демина