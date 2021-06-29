В Казани вновь выявили повышенную концентрацию формальдегида в воздухе

Фото: Анна Сейтумерова (архив)

В Казани второй день подряд выявляют превышение предельно допустимой концентрации вредных веществ в воздухе, следует из данных мониторинга на сайте Гидрометцентра РТ. Пять станций выявили повышенный уровень формальдегида, одна — оксида углерода.

ПНЗ №3, расположенный на улице Мартына Межлаука, зарегистрировал формальдегид на уровне 0,23 мг/куб. метр при допустимой норме в 0,05 мг/куб. метр.



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Станция мониторинга №4 на Горьковском шоссе, 2 зарегистрировала концентрацию формальдегида на уровне 0,172 мг/куб. метр.



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ПНЗ №5 на улице Татарстан, 72 выявил превышение формальдегида в воздухе на 0,045 мг/куб. метр — 0,095 мг/куб. метр.

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ПНЗ №6 на улице Степана Халтурина, 10 зафиксировал формальдегид на 0,055 мг/куб. метр. Норма превышена на 0,005 мог/куб. метр.

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Станция мониторинга №7 ул. Декабристов, 183 зафиксировала формальдегид на уровне 0,105 мг/куб. метр. Помимо этого, превышена оказалась ПДК оксида углерода — 5,1 мг/куб. метр при допустимой норме в 5 мг/куб. метр.



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Данные представлены за период наблюдения с 13.00 28 июня по 07.00 29 июня.

Накануне в Казани пять станций выявили повышенный уровень формальдегида в воздухе, одна — аммиака.

Татьяна Демина