Турция готова принимать россиян с прививкой любой из разрешенных в РФ вакцин

Фото: Максим Платонов

В турецком посольстве в Москве разъяснили требования к вакцине, которой должны привиться россияне, сообщает АТОР со ссылкой на представителей посольства.

«Вакцинированным россиянам для въезда в Турцию без ПЦР-теста необходимо при посадке на борт самолета, следующего в Турцию, а также на погранконтроле предъявить свой сертификат о полной вакцинации на английском языке с данными заграничного паспорта», — пишет АТОР.

фото: Максим Платонов

Прививку можно сделать любой зарегистрированной вакциной в РФ («Спутник V», «ЭпиВакКорона», «Ковивак», «Спутник Лайт»). «Важно, чтобы турист прошел полный курс вакцинации не позднее чем за 14 дней до путешествия», — пояснили в АТОР.

Переболевшим нужна будет справка о том, что человек болел и вылечился в течение последних 6 месяцев, а также справка с отрицательными результатами антиген-теста, проведенного не ранее чем за 48 часов до въезда в Турцию.

Также в страну пускают россиян, которые не прошли вакцинацию — им нужен ПЦР-тест, сделанный не ранее чем за 72 часа до предполагаемого прибытия в Турцию.

В Турцию на период с 15 апреля по 31 мая туры забронировали более 500 тыс. россиян. Общая стоимость забронированных туров на этот период составила €354,6 млн, или 32 млрд рублей.



Алексей Нечаев