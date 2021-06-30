В Татарстане по нацпроекту отремонтировали дорогу Альметьевск — Азнакаево

Фото: Миндортранс РТ

Завершен ремонт дороги Альметьевск — Азнакаево в Татарстане. Ремонт выполнялся по национальному проекту «Безопасные качественные дороги» от 20,9 км до 22,9 км, сообщает пресс-служба Миндортранса РТ.



Дорога запроектирована по нормативам третьей технической категории с двумя полосами движения, а ширина ее проезжей части — 7 м. Автодорога регионального значения соединяет населенные пункты Елга Баш, Актюбинский и Мальбагуш.

В ходе ремонта дороги уложили верхний слой покрытия из прочного щебеночно-мастичного асфальтобетона ЩМА-11, восстановили и закрепили оси трассы, обработали стыки, укрепили обочины по метру с каждой стороны и нанесли дорожную разметку.

В Казани завершается ремонт трамвайных путей по Технической улице. Сейчас уже отремонтировали 2 км 800 метров трамвайных путей (по 1 км 400 м в двух направлениях). Ожидается, что ремонтные работы трамвайных путей на маршрутах 5 и 5а на участке «ул. Техническая — разворотное кольцо ул. Глазунова» завершатся до 2 июля. Всего будет отремонтировано 8 км трамвайных путей.

Правительство России выделит 30 млрд рублей на ремонт 2 тысяч км дорог почти во всех регионах страны.

Маргарита Головатенко