В Нижнекамске прокурор требует 59 лет колонии для полицейских, обвиняемых в пытках задержанных

В Нижнекамском городском суде сегодня, 18 марта, проходят прения сторон по уголовному делу в отношении пяти сотрудников УМВД по Нижнекамскому району.



Так гособвинение потребовало приговорить начальника отделения по борьбе с организованной преступностью отдела угрозыска УМВД Рината Ахметшина к 10 годам лишения свободы в колонии общего режима.

Для четырех оперуполномоченных запрошены сроки с отбыванием наказания в колонии строгого режима: для Гаделя Рахимова — 14 лет, для Игоря Филинова — 13 лет, для Михаила Логачева — 12 лет, а для Наиля Миндубаева — 10 лет.

Также прокурор потребовал запретить подсудимым работать в правоохранительных органах на срок от 3 до 6 лет.

По версии следствия, в октябре 2017 года Филинов и Рахимов, пытаясь раскрыть дело о краже магнитолы из автомобиля, «угрожали убийством и подвергали пыткам, в том числе с противогазом», 22-летнего жителя Нижнекамска Ильназа Пиркина, требовали от него признания в серии преступлений. К этим действиям привлекли и Миндубаева, который также оказывал «психическое и физическое давление на потерпевшего», полагают в Следкоме. В результате тот оговорил знакомого, а, оказавшись на свободе, записал предсмертное видеообращение о случившемся и покончил с собой.



Далее, согласно материалам дела, в октябре 2018 года, после суицида Пиркина, начальник ОБОП ОУР УМВД по Нижнекамскому району Ринат Ахметшин вместе с оперуполномоченным Михаилом Логачевым заставляли Владимира Тимофеева и Николая Удирякова (у которого Пиркин якобы украл автомагнитолу) взять на себя вину в смерти молодого человека. В случае отказа полицейские угрожали Тимофееву и Удирякову убийством либо доведением до самоубийства.

Кроме того, по версии следствия, в ноябре 2016 года Ахметшин вместе с оперативником Михаилом Логачевым и стажером Ильнаром Гариповым требовали от задержанного Ильдара Камалеева признаться в преступлении, которого он не совершал. Полицейские нанесли ему свыше 20 ударов по различным частям тела, в том числе по голове и в область почек, надевали на голову пакет и не давали дышать. Из материалов дела также следует, что Ахметшин угрожал Камалееву создать проблемы для него и его родственников, а также убить, после чего дал указание подчиненному закрыть задержанному рот тряпкой.

В зависимости от роли каждого полицейским инкриминируются превышение должностных полномочий с применением насилия, специальных средств и с причинением тяжких последствий (п. «а», «б», «в» ч. 3 ст. 286 УК РФ), доведение до самоубийства путем угроз, жестокого обращения и систематического унижения человеческого достоинства группой лиц по предварительному сговору (п «а», «г» ч. 2 ст. 110 УК РФ) и получение взятки (ст. 290 УК РФ).

Также в деле есть шестой фигурант — Ильнар Гарипов, который был стажером на должности оперативника. Он скрылся от следствия и объявлен в розыск. Дело в отношении него выделено в отдельное производство.

