Глава Минтруда после звонка жительницы Астрахани назвал требования местных властей незаконными

Астраханская область должна изменить региональные нормы по выплате на детей от 3 до 7 лет, заявил во время прямой линии с президентом РФ Владимиром Путиным глава Минтруда Антон Котяков.



Об этом он заявил после звонка на линию жительницы Астрахани, которая обратилась к президенту по поводу выплаты на детей. Котяков подчеркнул, что женщина права, а требования властей Астраханской области незаконны.

Следственный комитет начал проверку по обращению жителя Омска к президенту РФ Владимиру Путину о лишении его звания «Ветеран труда». Пенсионер из Омска обратился к Путину во время прямой линии. Мужчина рассказал, что, отработав на производстве 40 лет, он получил звание «Ветеран труда». Однако впоследствии по неизвестной ему причине был его лишен, как и полагающихся ему льгот.

«Реальное время» ведет текстовую трансляцию восемнадцатой прямой линии Владимира Путина.

Маргарита Головатенко