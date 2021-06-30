СК начал проверку по обращению жителя Омска к президенту РФ о лишении его звания «Ветеран труда»

Следственный комитет начал проверку по обращению жителя Омска к президенту РФ Владимиру Путину о лишении его звания «Ветеран труда». Об этом сообщает пресс-служба СУ СК России по региону.

Пенсионер из Омска обратился к Путину во время прямой линии. Мужчина рассказал, что, отработав на производстве 40 лет, он получил звание «Ветеран труда». Однако впоследствии по неизвестной ему причине был его лишен, как и полагающихся ему льгот.

— В ходе проверки будут установлены причины лишения звания, тщательно выяснены все обстоятельства, а также выяснен вопрос о прекращении социальных выплат. Действиям ответственных должностных лиц будет дана правовая оценка, — говорится в сообщении СК.



«Реальное время» ведет текстовую трансляцию восемнадцатой прямой линии Владимира Путина.