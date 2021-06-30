Путин о налоге на скот: «Надо налог на голову ввести для тех, кто распространяет такие слухи»

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Президент России Владимир Путин во время прямой линии заявил, что налога на рогатый скот в России не будет.

— Надо налог на голову ввести для тех, кто распространяет такие слухи. Никакого налога на скот у нас никто вводить не собирается. Надеюсь, что меня услышат не только в Ростовской области [откуда был вопрос], но и в других регионах, — отметил он.

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