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Путин рассказал о выделении средств на развитие села и агропрома

12:59, 30.06.2021
Путин рассказал о выделении средств на развитие села и агропрома
Фото: kremlin.ru

Аграрий из Башкирии пожаловался президенту России Владимиру Путину на засуху, от которой гибнут зерновые и скот.

Глава государства отметил, что сейчас выделяются средства для развития села и для возврата земель для сельхозназначения. Также будут выделять деньги для мелиорации.

— Мелиорация очень важная, будем наращивать усилия по всем направлениям, — отметил президент.

Также он опроверг слухи о введении налога на скот. Он сказал, что нужен «налог на голову» тем, кто распространяет такие слухи.

«Реальное время» ведет трансляцию прямой линии Владимира Путина.

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