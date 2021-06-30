Путин рассказал о выделении средств на развитие села и агропрома

Аграрий из Башкирии пожаловался президенту России Владимиру Путину на засуху, от которой гибнут зерновые и скот.

Глава государства отметил, что сейчас выделяются средства для развития села и для возврата земель для сельхозназначения. Также будут выделять деньги для мелиорации.

— Мелиорация очень важная, будем наращивать усилия по всем направлениям, — отметил президент.

Также он опроверг слухи о введении налога на скот. Он сказал, что нужен «налог на голову» тем, кто распространяет такие слухи.

«Реальное время» ведет трансляцию прямой линии Владимира Путина.