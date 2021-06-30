В Госсовете вручили аттестаты выпускникам 175-ой гимназии

Вчера, 29 июня, в госсовете РТ прошла церемония вручения аттестатов выпускникам гимназии №175 Советского района Казани. Их получили 28 ребят.

Инициатором проведения церемонии выступило объединение женщин-депутатов «Мәрхәмәт-Милосердие».

Фото: tatarstan.ru

— С каждым из вас я пошла бы в разведку, в жизни всегда есть место подвигу, но заключается он, прежде всего, в том, чтобы, единожды упав, вы нашли в себе мужество подняться. Впереди у вас хорошая широкая дорога. Будьте сильными, добрыми и мудрыми, — сказала директор гимназии №175 Амина Валева.

Учитель русского языка и литературы гимназии № 175 Роман Гузенфельд отметил, что этот выпуск особенный, а нелегкое лето вновь заставило задуматься о хрупкости и ценности человеческой жизни. Однако ребята с честью прошли все испытания, оставаясь мужественными, упорными и целеустремленными, передает его слова пресс-служба Госсовета РТ.



Атака на казанскую гимназию произошла 11 мая. 19-летний Ильназ Галявиев ворвался в школу и начал расстреливать учеников и персонал школы № 175. Погибли девять человек — семеро детей и двое взрослых. При стрельбе в казанской гимназии пострадавшими считаются 25 человек.

