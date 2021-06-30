В Татарстан может направиться турпоток из северных регионов

Турпоток Татарстану могут обеспечить туристы из северных регионов России, в том числе из Мурманской области, такое мнение выразила заместитель председателя государственного комитета по туризму Татарстана Айгуль Балахонцева.



Такой приток туристов обусловлен развитием прямых авиарейсов между регионами, а еще ростом интереса к внутреннему туризму. К тому же Казань узнают на туристическом рынке, по турпотоку она занимает 3-е место в России после Москвы и Санкт-Петербурга. Преимущественно турпоток в республику сформирован из жителей РФ, на иностранный турпоток приходится лишь порядка 10%.

«Мы расцениваем потенциал (северных регионов — ИФ) как очень хороший. Если будет удобная транспортная логистика, как сейчас, то эти регионы будут для нас перспективными», — приводит «Интерфакс» слова Балахонцевой.

Она отметила, что различные авиакомпании выполняют прямые рейсы между Казанью и Архангельском, Петрозаводском, Усинском, Новым Уренгоем.

Фото: realnoevremya.ru

Впервые Татарстан оказался в десятке популярных направлений в России для отдыха в период с июля по август. Республика в этом году заняла 9-е место, тогда как годом ранее находилась на 12-м.

Балахонцева сообщила, что Татарстан может восстановить турпоток и вернуться до коронавирусных показателей не раньше конца 2022 года. На 47% снизился турпоток в 2020 году. Республика принимала до пандемии 3,6 млн туристов в год.

Маргарита Головатенко