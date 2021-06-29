Татарстан впервые вошел в десятку популярных регионов среди россиян для отдыха в июле — августе

Впервые Татарстан оказался в десятке популярных направлений в России для отдыха в период с июля по август, следует из статистики сервиса поиска отелей Booking.com.



Республика в этом году заняла 9-е место, тогда как годом ранее находилась на 12-м. Во второй пятерке регионов также оказались Алтай, Ростовская область, Карелия и Подмосковье.

Лидирующую позицию стабильно сохраняет Краснодарский край, на втором месте снова Санкт-Петербург с областью. В тройке наиболее популярных регионов также оказались Калининградская область, Крым и Ставропольский край. По сравнению с прошлым годом Калининградская область и Крым поменялись местами.

Фото: realnoevremya.ru

Заместитель председателя Государственного комитета по туризму Татарстана Айгуль Балахонцева сообщила, что Татарстан может восстановить турпоток и вернуться до коронавирусных показателей не раньше конца 2022 года. На 47% снизился турпоток в 2020 году. Республика принимала до пандемии 3,6 млн туристов в год.

Маргарита Головатенко