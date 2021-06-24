К 2023 году Татарстан планирует восстановить турпоток на уровень 2019 года

Фото: Максим Платонов

Заместитель председателя государственного комитета по туризму Татарстана Айгуль Балахонцева сообщила, что Татарстан может восстановить турпоток и вернуться до коронавирусных показателей не раньше конца 2022 года.

«В 2021 году мы не восстановим турпоток, возвращение на уровень 2019 года возможно в конце 2022 года или уже в 2023 году», — цитирует ее «Интерфакс».

фото: kzn.ru

Отмечается, что на 47% снизился турпоток в 2020 году. Республика принимала до пандемии 3,6 млн туристов в год.

Глава комитета РТ по туризму Сергей Иванов ранее сообщил, что этим летом ожидается большой поток туристов, которые посетят Казань и другие известные туристические локации республики. Только в период 10-дневных майских выходных в Казани отдохнули порядка 150 тысяч жителей других регионов страны. Подробности о начале туристического сезона в республике — в материале «Реального времени».

Алексей Нечаев