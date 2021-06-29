ВФЛА объявила состав сборной России по легкой атлетике на Олимпиаду в Токио

Всероссийская федерация легкой атлетики (ВФЛА) назвала имена участников, которые представят сборную России на летних Олимпийских играх в Токио.

Из-за отсутствия у ВФЛА членства во Всемирной легкоатлетической ассоциации (World Athletics) Россия имеет право отправить на Олимпиаду только десять легкоатлетов. Всем им предстоит выступать на соревнованиях в нейтральном статусе.

Всего в состав национальной команды по легкой атлетике вошли 10 спортсменов. В том числе, чемпион мира в беге на 110 метров с барьерами Сергей Шубенков, чемпионка мира по прыжкам с шестом Анжелика Сидорова и трехкратная чемпионка мира по прыжкам в высоту Мария Ласицкене.

Кроме них в составе на Олимпиаду-2020 значатся Илья Иванюк (прыжки в высоту), Михаил Акименко (прыжки в высоту), Дарья Клишина (прыжки в длину), Илья Шкуренев (десятиборье), Василий Мизинов (спортивная ходьба), Эльвира Хасанова (спортивная ходьба) и Валерий Пронкин (метание молота).

Летние Олимпийские игры в Токио начнутся 23 июля и продлятся до 8 августа.

Напомним, ранее Шубенков сообщил, что был оправдан по делу о нарушении антидопинговых правил.