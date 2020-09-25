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В Набережных Челнах пройдет массовая проверка автомобилей

13:47, 25.09.2020
В Набережных Челнах пройдет массовая проверка автомобилей
Фото: realnoevremya.ru

28 сентября в Набережных Челнах сотрудники ГИБДД и участковые полиции проведут масштабную операцию «Тоннель». Об этом сообщает chelny-biz со ссылкой на отдел пропаганды Госавтоинспекции Татарстана.

Фото: realnoevremya.ru/Илья Репин

Планируется массовая проверка водителей автомобилей на предмет соблюдения правил дорожного движения.

В конце июля сотрудники ГИБДД в Набережных Челнах провели масштабный рейд на дорогах города и выявили 116 правонарушений ПДД.

Общество Татарстан
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