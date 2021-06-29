Полузащитник «Рубина» Коновалов продолжит карьеру в «Ахмате»

Полузащитник «Рубина» Игорь Коновалов продолжит карьеру в «Ахмате». Главный тренер грозненцев Андрей Талалаев подтвердил, что клуб близок к подписанию контракта с футболистом.

«Мы приняли решение по нему. Сейчас на стадии обсуждения, подписания контракта. Есть несколько новичков, которых рассматриваем. Коновалов точно, 99%, остается в клубе», — сказал Талалаев.

Андрей Талалаев. Фото: vk.com/akhmatgrozny

Перед грозненским клубом на следующий сезон поставлена задача выхода в еврокубки.

Последние полгода Коновалов провел в аренде в тульском «Арсенале». После окончания сезона пресс-служба «Рубина» сообщила о намерении отыскать футболисту новый клуб в это межсезонье.

Контракт Коновалова с казанцами действует до 30 июня 2024 года. Ранее сообщалось, что футболист покинет «Рубин» в статусе свободного агента.