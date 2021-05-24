СМИ: «Рубин» намерен расстаться с Коноваловым

Полузащитник Игорь Коновалов не останется в казанском «Рубине» на следующий сезон. Об этом сообщает издание «Спорт-Экспресс».

По данным источника, казанский клуб намерен расстаться с футболистом, концовку сезона проведшим в тульском «Арсенале» на правах аренды. О вариантах продолжения карьеры игрока пока не сообщается.

Фото: vk.com/pfcarsenaltula

Контракт Коновалова с «Рубином», действующий до 30 июня 2024 года, будет расторгнут. Футболист покинет казанский клуб в статусе свободного агента.

Коновалов выступает за «Рубин» с февраля 2018 года. В прошедшем сезоне полузащитник провел на поле за казанцев лишь 33 минуты в матчах РПЛ. В январе он на правах аренды перешел в тульский «Арсенал».