Новости спорта

15:05 МСК Все новости
Новости раздела
Спорт

В «Уфе» сообщили о возвращении Морица Бауэра

14:45, 29.06.2021
В «Уфе» сообщили о возвращении Морица Бауэра
Фото: vk.com/ufafc

«Уфа» опубликовала видеообращение защитника Морица Бауэра, где он сообщил о возвращении в уфимский клуб.

«Всем привет! Я снова в «Уфе». И увидимся на «BetBoom Арена», — заявил Бауэр.

Напомним, Бауэр зимой был арендован у английского «Сток Сити» до конца сезона-2020/21. По окончании чемпионата РПЛ он покинул «Уфу».

В конце мая Бауэр дал эксклюзивное интервью «Реальному времени».

СпортФутбол Башкортостан
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Новости партнеров

Читайте также