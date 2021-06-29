В «Уфе» сообщили о возвращении Морица Бауэра
«Уфа» опубликовала видеообращение защитника Морица Бауэра, где он сообщил о возвращении в уфимский клуб.
«Всем привет! Я снова в «Уфе». И увидимся на «BetBoom Арена», — заявил Бауэр.
Напомним, Бауэр зимой был арендован у английского «Сток Сити» до конца сезона-2020/21. По окончании чемпионата РПЛ он покинул «Уфу».
В конце мая Бауэр дал эксклюзивное интервью «Реальному времени».СпортФутбол Башкортостан
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