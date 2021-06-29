Татарстан не попал в число регионов, в которых пройдет эксперимент по квотированию выбросов загрязняющих веществ

Фото: Максим Платонов (архив)

Татарстан не попал в число регионов, где проводится эксперимент по квотированию выбросов загрязняющих веществ. Речь идет о наказании для тех компаний и индивидуальных предпринимателей, которые не снизят выбросы на 20%. Экологи республики отмечают, что города Татарстана должны были попасть в проект «Чистый воздух».

Эксперимент по квотированию вредных отбросов проводится с 1 января 2020 года по 31 декабря 2024 года в промышленных центрах: в Братске, Красноярске, Липецке, Магнитогорске, Медногорске, Нижнем Тагиле, Новокузнецке, Норильске, Омске, Челябинске, Череповце и Чите.

В минэкологии Татарстана рассказали, что по действующему законодательству предусмотрены дополнительные требования к предприятиям по их режимам работы в периоды неблагоприятных метеорологических условий. Однако в ведомстве признали, что необходимость регулирования выбросов в периоды неблагоприятных условий растет, потому что количество таких дней увеличивается.



Если за первое полугодие 2020 года в республике отмечалось 69 дней с неблагоприятными условиями, то за истекший период 2021 года количество таких дней было уже 98.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Председатель Антиядерного общества РТ Альберт Гарапов считает, что Татарстан вместе с Башкирией занимает одно из ведущих мест по диоксиновым загрязнениям в связи с развитием нефтепромышленности.

— На мой взгляд, выбросы предприятий в Казани не соответствуют предельно допустимой концентрации, хотя отчеты в норме. В прошлом году в Казани было зафиксировано значительное превышение формальдегида. Это все деятельность наших предприятий, — передает РБК его слова.

В критическом состоянии, по мнению Гарапова, находится Нижнекамск. Для нормализации ситуации в республике нужны системы мониторинга по выбросам. Сейчас же, как сообщили в минэкологии РТ, для выявления предприятий-нарушителей используют станции контроля. На территории Татарстана 16 автоматических станции и 6 передвижных.



Вчера в Казани вновь выявили превышение предельно допустимой концентрации вредных веществ воздухе. Пять станций выявили повышенный уровень формальдегида, одна — аммиака. В Минэкологии РТ «Реальному времени» объяснили это несколькими факторами: жаркой погодой, большим количеством автомобилей, непосредственной близостью постов наблюдения к городской инфраструктуре.

